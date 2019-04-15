باريس.. السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام وإخماده جزئيا

أعلنت فرق الإطفاء في العاصمة الفرنسية فجر الثلاثاء أنّ الحريق الضخم الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في باريس مساء الاثنين ودمّر أجزاء كبيرة منها أصبح "تحت السيطرة" وتم "إخماده جزئياً".

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء الليفتنانت كولونيل غابريل بلوس لوكالة فرانس برس إنه "تمت السيطرة بالكامل على الحريق. لقد أخمد جزئياً، وهناك بؤر لا تزال مشتعلة نعمل على إخمادها".

وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الداخلية لوران نونييز أعلن أنّ إنقاذ كاتدرائية نوتردام "ليس مضموناً" على الرّغم من استنفار نحو 400 عنصر إطفاء واستخدام 18 سيارة إطفاء.

وقال الوزير لدى تفقّده مكان الكارثة بعيد ثلاث ساعات تقريباً على اندلاع النيران "في الوقت الذي نتحدث فيه لم تتم السيطرة على الحريق بعد".

وأضاف أنّ "عناصر الإطفاء يحاولون إخماد النيران بواسطة 18 سيارة إطفاء من الخارج كما من الخارج في محاولة لإنقاذ هذا المعلم، وهو أمر ليس مضموناً حتى الساعة".

وأعلنت فرق الإطفاء الفرنسية أنّها نجحت في "إنقاذ الهيكل الرئيسي" لكاتدرائية نوتردام التاريخية في وسط باريس.

وقال قائد فرق الإطفاء في باريس جان-كلود غالية للصحافيين "يمكننا القول إنّ الهيكل الرئيسي لنوتردام قد تم إنقاذه والمحافظة عليه"، مشيراً إلى أنّ برجي الكاتدرائية الرئيسيين تم إنقاذهما على ما يبدو.

بدوره قال وزير الداخلية لوران نونيز إنّ "ضراوة النيران تراجعت"، داعياً في الوقت نفسه إلى "الحذر الشديد" بسبب إمكانية استعارها مجدّداً.

واندلع حريق ضخم لم تعرف أسبابه بعد قبيل الساعة السابعة مساء في الكاتدرائية الباريسية التاريخية وقد أدّت النيران حتى الساعة إلى انهيار انهيار برج الكاتدرائية القوطية التي شيدت بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر والبالغ ارتفاعه 93 مترا، وسقفها.

La flèche de Notre-Dame vient de s'effondrer sous les exclamations horrifiées des gens #NotreDame pic.twitter.com/kfLNt7rhsZ — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) April 15, 2019

وأفادت فرق الإطفاء أن الحريق "مرتبط على الأرجح" بورشة الترميم التي تشهدها الكاتدرائية، علما بأنه اندلع قبل بضعة أيام من احتفال المسيحيين الكاثوليك بعيد الفصح.

وامتد الحريق، إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على إثر ذلك، ثم سقط السطح كله.

BREAKING: Notre Dame Cathedral in Paris is on fire. pic.twitter.com/PglPgZcbay — The Daily Wire (@realDailyWire) April 15, 2019

وقال متحدث باسم الكاتدرائية إن الإطار الخشبي للكاتدرائية سقط على الأرجح وإن قبة الكاتدرائية مهددة هي الأخرى.

وقال أندريه فيون الناطق باسم كاتدرائية نوتردام لوسائل الإعلام الفرنسية: "كل شيء يحترق، لا شيء سيبقى من الإطار".

الكاتدرائية التي يعود تاريخ إنشائها للقرن الثاني عشر تضم عددا لا يحصى من الأعمال الفنية وتعد أحد أشهر المعالم السياحية في العالم.

وسبب الحريق الكارثي لم يعرف بعد، غير أن وسائل الإعلام الفرنسية نقلت عن فرقة إطفاء باريس القول إن الحريق "ربما يرتبط" بمشروع ترميم تبلغ كلفته ستة مليارات يورو (6,8 مليار دولار) لسطح الكاتدرائية والذي يتكون من 250 طنا من الرصاص.

وأكد مسؤول فرنسي أنه لا أنباء عن إصابات حاليا في حريق كاتدرائية نوتردام بباريس والسلطات تحقق في سبب الحريق.

وذكر شاهد من "رويترز" أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية.

انهيار برج الكاتدرائية

وأفاد شهود عيان بانهيار البرج التاريخي لكاتدرائية نوتردام بسبب النيران، وانهيار سقف الكاتدرائية بالكامل.

وأفاد مكتب مدعي عام باريس أنه بدأ تحقيقا في الحريق.

It's really sad to see this happen to one of France's most famous landmarks. It's 800 years old. It will be such a big loss. The fire looks monstrous but I hope they can still do something about it. #NotreDame pic.twitter.com/GlAGA9xrUE — MM 💜 BTS (@ksj_mm) April 15, 2019

ماكرون يشاطر فرنسا آلامها

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلغاء خطاب موجه للفرنسيين بسبب الحريق، وتوجه إلى كاتدرائية نوتردام لمواكبة جهود مكافحة الحريق.

وأكد ماكرون الاثنين أنه يشاطر "الأمة بكاملها آلامها" بسبب حريق كاتدرائية نوتردام مبدياً "تضامنه مع جميع الكاثوليك وجميع الفرنسيين".

وكتب ماكرون على تويتر "نوتردام دو باري تحترق، أمة بكاملها تتألم.. ، أنا حزين هذا المساء لرؤية جزء منا يحترق".

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) ١٥ أبريل ٢٠١٩

وتستقطب هذه الكاتدرائية التي تعدّ من المعالم البارزة في باريس والمشيّدة بين 1163 و1345، نحو 13 مليون زائر كلّ سنة.

وفي 12 من الشهر الجاري، رفع 16 تمثالا نحاسيا من برج كاتدرائية نوتردام في باريس لنقله بهدف ترميمه في سياق عملية دقيقة.

وقالت ماري إيلين ديدييه المكلّفة بمشروع الترميم "إنه حدث استثنائي بالفعل وساحر. وهي المرة الأولى التي نعاينها (التماثيل) عن قرب منذ نصبها في الموقع" في الستينيات من القرن التاسع عشر.

وتقدّر كلفة عملية ترميم التماثيل هذه بحوالي 800 ألف يورو، في حين تبلغ الميزانية الإجمالية لمشروع تجديد البرج الممولة من الدولة، 11 مليون يورو.

وتشهد الكاتدرائية خمسة قداديس كل يوم وسبعة في الآحاد.