بالتنسيق مع الأمن السعودي.. ضبط 800 ألف قرص كبتاغون بلبنان

أكدت الشرطة اللبنانية ضبطها 800 ألف قرص كبتاغون بقيمة 12 مليون دولار ، لافتة إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع أجهزة الأمن السعودية.

وبحسب تقرير صادر عن المرصد الفرنسي للمخدرات والإدمان (OFDT) فإن الكبتاغون هو أمفيتامين مُستخلص من عقار نفسي قديم يُصنع في لبنان على وجه الخصوص وربما في سوريا والعراق أيضًا مُستهدفًا المملكة العربية السعودية في المقام الأول، كما نشر في صحيفة لوريان لو جور اللبنانية - الفرنسية.

وأعلنت قوات الأمن الداخلي اللبنانية في بيان لها يوم السبت أن حملة الضبط تمت في التاسع من أبريل موضحةً أن 142.5 كيلو غرام من الكبتاغون أي ما يعادل 814 ألف قرص بقيمة 12 مليون دولار عُثر عليها مخبأة في شاحنة تبريد.