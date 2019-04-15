شاهد.. لحظة انهيار برج كاتدرائية نوتردام في باريس

أظهر مقطع فيديو لحظة انهيار البرج الرئيسي وسقف كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس بالكامل، في واحد من أسوأ الحرائق التي تطال معالم تاريخية فرنسية.

وبحسب المقطع، أتت النيران بالكامل على سقف الكاتدرائية فيما انهار البرج الرئيسي الذي كان يميز واحدا من أهم معالم المدينة.

إلى ذلك، أعلنت إدارة الإطفاء في باريس، الاثنين، أن حريقاً اندلع في كاتدرائية نوتردام، "مرتبط على الأرجح" بأعمال ترميم هذا الصرح الشهير، بحسب فرق الإطفاء.

وقالت رئيسة بلدية باريس: "حريق رهيب" في كاتدرائية نوتردام.

وأكد مسؤول فرنسي أنه لا أنباء عن إصابات حاليا في حريق كاتدرائية نوتردام بباريس والسلطات تحقق في سبب الحريق.

وذكر شاهد من "رويترز" أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية.

وأفاد شهود عيان بانهيار البرج التاريخي لكاتدرائية نوتردام بسبب النيران، وانهيار سقف الكاتدرائية بالكامل.

وأضافت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جارية، بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على تويتر إنه يجري إخلاء المنطقة.

وأفاد مكتب مدعي عام باريس إنه بدأ تحقيقا في الحريق.

وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلغاء خطابا موجها للفرنسيين بسبب الحريق، وتوجه إلى كاتدرائية نوتردام لمواكبة جهود مكافحة الحريق.

وأكد ماكرون الاثنين انه يشاطر "الأمة بكاملها آلامها" بسبب حريق كاتدرائية نوتردام مبدياً "تضامنه مع جميع الكاثوليك وجميع الفرنسيين".

وكتب ماكرون على تويتر "نوتردام دو باري تحترق، أمة بكاملها تتألم.. ، انا حزين هذا المساء لرؤية جزء منا يحترق".