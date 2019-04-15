مقتل الرجل الثاني في داعش بمنطقة صومالية

قال مسؤول أمني محلي اليوم الأحد إن ضربة جوية قتلت نائب زعيم تنظيم داعش في منطقة بلاد بنط الصومالية شبه المستقلة مع متشدد آخر.

وقال شاهد إن الضربة استهدفت سيارة دفع رباعي بعدد من الصواريخ على بعد ثلاثة كيلومترات من قرية في تلال قندالا في الساعة الواحدة مساء (1000 بتوقيت غرينتش).

وقال وزير الأمن في بلاد بنط عبد الصمد محمد جالان لرويترز "قتلت الغارة الجوية اليوم عبد الحكيم دوكوب نائب زعيم داعش".

وتقول الأمم المتحدة إن دوكوب ساعد في تأسيس أول خلية لجماعة الاتحاد الإسلامية التي كانت موجودة قبل ظهور حركة الشباب

التي تحارب الحكومة الصومالية منذ ما يربو على عشر سنوات.

وبايعت الجماعة تنظيم داعش فيما بعد.

وقال أحد السكان ويدعى محمد ليد لرويترز "أصابت عدة صواريخ سيارة سوزوكي ثم حلقت طائرة هليكوبتر في سماء المنطقة. كانت ضربة جوية مدوية. وصلنا إلى المنطقة بعدما غادرت الطائرات الهليكوبتر.. السيارة انصهرت بالكامل".

وقلل مات برايدن رئيس مركز أبحاث ساهان في نيروبي من أهمية العملية مرجحا أن داعش بالصومال قوة صغيرة نسبية تضم ما بين 150 و200 مقاتل.

وقال برايدن لرويترز عبر الهاتف "ضع في حسبانك أنه (التنظيم) لم يشن هجوما إرهابيا كبيرا خلال عدة سنوات. لديكم في الأساس عصابة عالقة في الصحراء".

وأضاف "إن مجرد حملها لاسم داعش لا يجعلها تهديدا وجوديا".