تضامن دولي مع فرنسا بعد حريق كاتدرائية نوتردام

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاثنين أن كاتدرائية نوتردام في باريس التي تتعرض لحريق كبير تشكل "رمزا لفرنسا" و"لثقافتنا الأوروبية".

وكتب شتيفن سيبرت المتحدث باسم ميركل على تويتر أن "هذه المشاهد الرهيبة للنار تلتهم نوتردام تؤلمنا.. نوتردام هي رمز لفرنسا ولثقافتنا الأوروبية.. نحن متضامنون مع أصدقائنا الفرنسيين".

من جهته، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحريق بأنه "فظيع" واقترح استخدام طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق.

وأكدت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو اودري ازولاي وقوف المنظمة "إلى جانب فرنسا لحماية وترميم هذا التراث الذي لا يقدر بثمن".

فيما أعلنت لندن وقوفها بحزن مع باريس بسبب الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حزنه البالغ على حريق برج كنيسة نوتردام بفرنسا.

وقال في تغريدة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخي بكنيسة نوتردام، مضيفا أن فقدان ذلك الأثر الإنسانى العظيم خسارة فادحة لكل البشرية".