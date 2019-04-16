تهديدات بالقتل تطال ناشري تسجيل هجوم نيوزيلندا الإرهابي

ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن عدداً من الأشخاص الذين اتهموا بحيازة أو توزيع التسجيل المصور لهجوم المسجدين الإرهابي في نيوزيلندا الشهر الماضي تلقوا تهديدات بالقتل.

وانتشر تسجيل صور مباشر للمجزرة المروعة التي قتل فيها 50 شخصاً، بسرعة على الإنترنت في الساعات الأولى للهجوم.

كما حذرت السلطات من مغبة تشارك التسجيل، معتبرة ذلك غير قانوني بنيوزيلندا، في وقت انتشرت موجة اشمئزاز بالبلاد.

ومثل 6 أشخاص أمام المحكمة، الاثنين، بتهمة حيازة أو نشر التسجيل للاعتداء المروع في 15 آذار/مارس.

وقالت المدعية بيب كيوري إن "تهديدات بالقتل وُجهت" ضد عدد من المدعى عليهم، وفقاً لما نشره موقع أخبار محكمة كرايست تشيرش.

ولم يتم نشر أسماء خمسة من المتهمين الستة بموجب أمر قضائي.

وأخلى القاضي ستيفن آودريسكول سبيل ثلاثة من المدعى عليهم بكفالة، مؤكداً مواصلة أمر منع النشر ومحذراً أي شخص من تنفيذ العقاب بآخرين.

وقال آودريسكول إنه "من الحكمة جعل العدالة تأخذ مجراها من دون تدخل خارجي، من أي شخص إما يؤيد الذين مثلوا أمام المحكمة أو من يرغب بتنفيذ نوع من العقاب بحقهم قبل مثولهم أمام المحكمة".

كذلك وجهت لأحد المتهمين، ويبلغ عمره 18 عاماً، تهمة حيازة صورة لأحد المسجدين كتب تحتها عبارة "تحقق الهدف".