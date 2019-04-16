من هو "أرنو" الذي تعهد بـ200 مليون يورو لإصلاح نوتردام؟

تعهد أغنى رجل في فرنسا الملياردير برنار أرنو بإصلاح كاتدرائية نوتردام وإعادتها إلى وضعيتها الأولى، بعد الحريق الهائل الذي تعرضت له مساء الاثنين.

المبلغ الذي أعلن عنه أرنو قدره 200 مليون يورو، وهو ضعف المبلغ الذي سبق أن أعلن عنه زوج الممثلة سلمى حايك وقدره 100 مليون يورو.

بذا كان الملياردير برنارد أرنو، رئيس مجموعة LVMH للسلع الفاخرة، أول المستجيبين على الفور للنداء الذي أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويوم الاثنين مع الحريق كان قد تعهد رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا هنري بينو، المتزوج من الممثلة في هوليوود سلمى حايك، بمبلغ 100 مليون يورو من أجل إعادة بناء الكاتدرائية.

غير أن أرنو أعلن عن تبرعه بضعف المبلغ السابق، بحسب ما جاء في البيان الذي أصدرته مجموعة لويس فيتون التي هو مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لها.

تعمل المجموعة في مجال بيع السلع الفاخرة التي تتكون من أكثر من خمسين ماركة من الماركات والعلامات التجارية العالمية؛ بما في ذلك لويس فويتون وديور وفيندي.

وقال البيان إن عائلة أرنو ومجموعة LVMH تتضامن مع هذه المأساة الوطنية، بإعادة بناء هذه الكاتدرائية الاستثنائية ورمز فرنسا وتراثها ووحدتها.

في غضون ذلك، وضعت المجموعة جميع فرقها تحت تصرف الدولة والسلطات المعنية، التي شمل فرق إبداعية ومعمارية مالية، "ذلك للمساعدة في العمل الطويل لإعادة الإعمار من ناحية، وجمع الأموال من ناحية أخرى".

مجموعة وطنية

وقد أطلقت مؤسسة التراث الفرنسية "مجموعة وطنية" على موقعها الإلكتروني، لجمع التبرعات للبدء في العمل، كذلك تفكر في عقد مؤتمر للمانحين بهذا الخصوص.

وقالت إن "إعادة الإعمار هذه، والتي من الواضح أنها ستكون مكلفة للغاية، ستحشد دولة بأكملها".

من هو برنار أرنو؟

أما عن برنار أرنو فهو رجل أعمال فرنسي من مواليد 1949 شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة اللباس الفاخر LVMH منذ عام 1989 كما أنه المساهم الرئيسي في الشركة.

ويعتبر حالياً أثرى رجل في فرنسا حيث تقدر ثروته بـ 72 مليار دولار أميركي، وشغل المرتبة الرابعة في قائمة أغنياء العالم لسنة 2018، ووفقًا لمجلة فوربس، فإن أرنو حصل على الترتيب الأول في قائمة أغنياء أوروبا.

كان والده رجل أعمال وبعد الانتهاء من المدرسة حصل على شهادة في الهندسة، وانضم للعمل مع والده في مجال الهندسة المدنية، وفي الوقت نفسه كان يفكر في نمو وتطوير شركة العائلة.

استطاع أن يقنع والده بتغيير وجهة عمل الشركة بالتركيز على قطاع العقارات المزدهرة، وحققوا نجاحات كبيرة في هذا المجال.

من ثم دخلت العائلة في شركات أخرى وأصبحت لها علامات مميزة في السوق مثل ديور.

وأنشأ أرنو مجموعة LVHM كنتيجة للاتحاد بين شركتين؛ التي من خلالها استطاع أن يبني أكبر مجموعة تجارية للسلع الفاخرة في العالم.