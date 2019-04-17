تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة خلال 28 يوماً

كلّف الرئيس الإسرائيلي، ريئوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة في خلال 28 يوما قابلة للتمديد.

وكان حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قد فاز بالانتخابات النيابية الإسرائيلية بعد كسبه 36 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، مقابل 35 مقعداً لحزب "أزرق أبيض" الذي يقوده بيني غانتس.

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وكان الرئيس الإسرائيلي قد بدأ أول أمس الاثنين مشاورات ما بعد الانتخابات مع الأحزاب السياسية.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يختار الرئيس بعد مشاوراته مع الأحزاب النائب الذي يعتقد أن لديه أفضل فرصة لتشكيل الحكومة في غضون 28 يوما مع إمكانية تمديد هذه المهلة لأسبوعين آخرين إذا اقتضت الضرورة.

وقال نتنياهو إنه يعتزم تشكيل ائتلاف مع خمسة أحزاب من اليمين المتطرف واليمين والأحزاب اليهودية الدينية المتشددة، وهو ما سيمنح حكومة ائتلافية يقودها حزب الليكود 65 مقعدا بالبرلمان بزيادة قدرها أربعة مقاعد، مقارنة بحكومته المنتهية ولايتها. وقالت كل هذه الأحزاب الآن إنها ستدعم نتنياهو.