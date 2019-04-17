المجلس الانتقالي السوداني يعقد اجتماعه بالقصر الجمهوري

يعقد المجلس الانتقالي السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعه في القصر الجمهوري للمرة الأولى.

فيما أفادت موفدة "العربية" في السودان أن قوى الحرية والتغيير سلمت المجلس الانتقالي السوداني رؤيتها للفترة الانتقالية، مطالباً المجلس الرئاسي المقترح بالعمل على دستور جديد للسودان.

كما اقترحت "قوى الحرية والتغيير" تشكيل مجلس رئاسي مدني، يوجد به ممثل عن القوات المسلحة.

فيما أكد المندوب السوداني في الأمم المتحدة السفير، ياسر عبد السلام، اليوم الأربعاء، أن ما يجري في السودان شأن داخلي، مضيفاً: "العالم رأى سلمية الثورة السودانية التي ستحقق مطالبها".

وشدد عبد السلام على أن السلطات السودانية ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، معتبراً أن "الأوضاع تستوجب الحذر وعلى الأمم المتحدة أن تكون حذرة في تقاريرها".

وأوضح المندوب أن "الخرطوم تتطلع لخروج قوات حفظ السلام من دارفور في 2020"، مجدداً التزام بلاده "بتسهيل عمل المنظمات الدولية في دارفور".