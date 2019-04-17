قرقاش: تأكيد ترمب دعم التحالف إشارة إيجابية استراتيجية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه في "تويتر"، فجر الأربعاء، إن تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الدعم للتحالف بقيادة السعودية في اليمن إشارة إيجابية استراتيجية، وفي الوقت المناسب.

Coalition continues to work without interruption to support peace through UN led Stockholm Agreement & its commitment to the humanitarian & political dimensions of the Yemen crisis unshakable. President Trump’s important decision is both timely & strategic. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٧ أبريل ٢٠١٩

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب استخدم حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأميركية في الحرب التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ووصف ترمب قرار الكونغرس بأنه محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، الأمر الذي يعرض للخطر أرواح مواطنين وجنودا أميركيين، في الوقت الحالي وفي المستقبل. على حد تعبيره.

وأضاف ترمب أن الدعم الأميركي ضروري لـ"حماية أمن أكثر من 80 ألف أميركي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن".