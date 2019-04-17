لندن تتأهب لتعطيل المترو بسبب احتجاجات تغير المناخ

تتأهب لندن، الأربعاء، لتعطيل خدمات مترو الأنفاق من قبل نشطاء مكافحة تغير المناخ، بعدما أغلق المحتجون بعض أهم تقاطعات الطرق في المدينة، مثل أوكسفورد سيركس وماربل آرتش.

وكانت الاحتجاجات، التي تقودها جماعة (إيكستينكشن ريبيليون) البريطانية، المعنية بالمناخ، قد أوقفت مظاهر الحياة في أجزاء من وسط لندن الثلاثاء.

وتطالب الجماعة الحكومة بإعلان حالة طوارئ بيئية ومناخية وخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2025.

من جهته، قال رئيس بلدية لندن، صادق خان، في بيان: "أنا قلق للغاية بسبب اعتزام بعض المحتجين تعطيل مترو لندن. من المهم للغاية أن يستخدم المزيد من الناس المواصلات العامة إلى جانب المشي وركوب الدراجة إذا كنا سنواجه هذا الطارئ المناخي".

وألقت شرطة لندن القبض على 290 شخصاً في المجمل الاثنين والثلاثاء، موضحة أنها تتوقع استمرار المظاهرات وأنه ينبغي عليها المواءمة بين السماح بممارسة الحق في الاحتجاج السلمي والحرص على أن يظل التعطيل عند الحد الأدنى.