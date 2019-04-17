وفاة رئيس سابق للبيرو أطلق النار على نفسه قبيل توقيفه

أطلق الرئيس البيروفي السابق، آلان غارسيا، صباح الأربعاء النار على نفسه، قبيل توقيفه في إطار فضيحة فساد.

وخضع الرئيس السابق البالغ من العمر 69 عاما لعملية جراحية "صباح اليوم وقع حادث مأسوي إذ اتخذ الرئيس قرار إطلاق رصاصة (في الرأس) على نفسه"، وفق ما أفاد محامٍ، لكنه فارق الحياة في وقت لاحق.

وذكر مستشفى كاسيميرو أولوا أن غارسيا الذي ترأس البيرو من 1985 إلى 1990 ومن 2006 إلى 2011 "أصيب بجروح في الرأس".

ووصلت الشرطة إلى منزل الرئيس السابق قرابة الساعة 06,30 (11,30 بتوقيت غرينتش) عندما وقع الحادث.

وأوقف الأربعاء الماضي رئيس سابق آخر هو بيدرو باولو كاتشينسكي (2016-2018) في إطار القضية نفسها.

وبحسب وزارة العدل الأميركية، وزعت المجموعة البرازيلية العملاقة للأشغال العامة أوديبريشت خلال أكثر من عقد 788 مليون دولار في نحو عشر دول في المنطقة للحصول على عقود. واعترفت المجموعة بأنها دفعت رشىً بقيمة 29 مليون دولار في البيرو بين 2005 و2014.