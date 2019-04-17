يمين الوسط يكتسح أغنى أقاليم كندا النفطية.. ومعركة مع ترودو

انتزع حزب يمين الوسط السلطة في ألبرتا الكندية، المقاطعة الرئيسية المنتجة للنفط، الثلاثاء، ليخوض معركة مع رئيس الوزراء، جاستن ترودو، بشأن تغير المناخ، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الفيدرالية.

وهزم حزب المحافظين المتحد، بقيادة جايسون كيني، حكومة الحزب الديمقراطي الجديد اليسارية، بزعامة راشيل نوتلي.

وفي حملة شرسة في كثير من الأحيان، وعد كيني بالدفاع عن مقاطعة ألبرتا ضد ترودو والسياسيين الآخرين، الذين قال إنهم أخذوا المقاطعة ونفطها وغازها أمراً مسلماً به.

كما فرضت حكومة نوتلي ضريبة على الكربون للمساعدة في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وهو إجراء وعد كيني بإلغائه.

وقال ترودو إنه سيفرض تسعيرة على الكربون في أي مقاطعة دون خطة لمكافحة تغير المناخ.

وتعهد كيني، وهو وزير سابق في الحكومة الفيدرالية يبلغ من العمر 50 عاماً، باتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة بشأن الوظائف والاقتصاد.

ويلقي كيني ونوتلي اللوم على ترودو لعدم إحراز تقدم في خطوط أنابيب تصدير النفط الجديدة.

وأنهى الحزب الديمقراطي الجديد عقوداً من الحكم المحافظ في ألبرتا، عندما تولى السلطة في انتخابات عام 2015، إلا أنه ورث اقتصاداً يعاني من انهيار عالمي في سعر الخام.