أميركا: ندعم الانتقال في السودان بقيادة مدنيين

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدعم انتقالا ديمقراطيا وسلميا في السودان بقيادة مدنيين يمثلون كل السودانيين، في حين واصل محتجون مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس إن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى "تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية".

وأضافت أن واشنطن متفائلة بسبب الإفراج عن المعتقلين السياسيين وقرار المجلس العسكري الانتقالي رفع حظر التجول.

وكان عشرات الآلاف من السودانيين، قد احتشدوا اليوم الخميس، أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين.

وردد المتظاهرون، بحسب وكالة "رويترز"، هتافات "الحرية والثورة خيار الشعب" و"سلطةمدنية..سلطة مدنية".

واكتظت كل الطرق المؤدية إلى موقع الاحتجاج، فيما تجمعت حشود المتظاهرين أمام المقر الواقع وسط الخرطوم. والتجمع هو الأكبر منذ إزاحة عمر البشير قبل أسبوع وتسلم المجلس العسكي للسلطة إذ احتشد مئات الآلاف في شوارع وسط العاصمة بحلول المساء.

وكانت تظاهرات ومسيرات قد انطلقت اليوم في الخرطوم، استجابةً لدعوات "تجمع المهنيين السودانيين"، ويدعو المتظاهرون لـ"محاكمة رموز النظام السابق".

وقال ممثل عن "تجمع المهنيين السودانيين" في حديث مع قناة "الحدث" إن "التظاهرات تنطلق متوجهة إلى ساحة الاعتصام".

وأوضح أن "التظاهرات هي للضغط على المجلس الانتقالي لتحقيق المطالب"، مشدداً على "أهمية الحوار في المرحلة الانتقالية".