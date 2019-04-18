الخارجية الفرنسية: اتهام باريس بدعم حفتر لا أساس له

رفضت فرنسا، الخميس، الاتهامات التي وجهتها وزارة الداخلية الليبية حول دعمها للمشير خليفة حفتر، وقالت إنّ هذه الاتهامات "لا أساس لها على الإطلاق".

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية "إنّ تصريحات طرابلس بدعم حفتر وتغطيته دبلوماسياً لا أساس لها على الإطلاق".

أفاد مراسل "العربية"في ليبيا في وقت سابق بأن حكومة الوفاق قررت تعليق التعاون الأمني مع فرنسا، بسبب دعمها الجيش الوطني الليبي وفق بيان صدر من وزارة الداخلية التابعة لها.

وأعلن وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باش اغا، وقف التعامل مع فرنسا في الاتفاقيات الأمنية الثنائية والمجالات التدريبية والأمنية بسبب دعم فرنسا للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكان مسؤول في الخارجية الفرنسية قد صرح الأربعاء لـ"العربية" عن قلق بلاده من مساهمة مجموعات إرهابية في معركة طرابلس.

وأقر المسؤول الفرنسي بمساهمة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الحاسمة بقتال بتنظيم داعش.