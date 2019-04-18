إندونيسيا.. نتائج غير رسمية عن فوز ويدودو بولاية ثانية

انتعشت أسواق المال في إندونيسيا، الخميس، مدعومة باحتمال فوز الرئيس جوكو ويدودو بفترة رئاسة ثانية مدتها خمس سنوات، بعدما أشارت نتائج غير رسمية إلى أنه سيحقق فوزاً بفارق مريح.

واتفقت بيانات مؤسسات خاصة لاستطلاع الرأي استندت لعينات من الأصوات مع استطلاعات للرأي توقعت فوز ويدودو، رجل الأعمال السابق والإصلاحي المعتدل، فيما عزز الآمال في إصلاحات كبيرة في ولايته الثانية.

وأظهرت نتائج "فرز سريع للأصوات" حصول ويدودو على 54% على الأقل من الأصوات، ليتقدم بفارق حوالي ثماني نقاط مئوية على القائد العسكري السابق برابوو سوبيانتو، الذي هزمه ويدودو بفارق طفيف في الانتخابات، التي أجريت قبل خمسة أعوام.



وقال برابوو، الذي كان صهر الزعيم العسكري سوهارتو الذي أطيح به عام 1998، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن حملته تعتقد أن نصيبه من الأصوات يتراوح بين 52 و54%.



كما ذكر في وقت لاحق أن الفرز الفعلي منحه 62% برغم أن موقع مفوضية الانتخابات على الإنترنت منحه حوالي 45% صباح الخميس بناء على نتائج 808 مراكز اقتراع من بين أكثر من 800 ألف مركز.



وارتفعت الأسواق المالية حيث بدأ تداول الروبية عند 14 ألفاً مقابل الدولار بارتفاع 0.57% عن مستوى الإغلاق السابق.



وصعد مؤشر أسهم جاكرتا 1.5%.