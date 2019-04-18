بعد 17 عاماً.. الإفراج عن "طالبان الأميركي"

أفادت وثائق قضائية أن الأميركي جون ووكر ليند الذي اعتقلته القوات الأميركية في أفغانستان في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 خلال قتاله مع طالبان، سيطلق سراحه في شهر أيار/مايو المقبل بعد قضائه 17 عاماً خلف القضبان.

وأكدت الوثائق المتعلقة بقضيته أن الشاب البالغ 38 عاماً الملقب بـ"طالبان الأميركي" سيطلق سراحه من سجن فيدرالي في إنديانا في 23 أيار/مايو، مع أن الحرب في أفغانستان لا تزال مستمرة.

وتحوّل ليند، الذي ولد لعائلة كاثوليكية، إلى الإسلام عندما كان طالباً في إحدى المدارس الثانوية قرب سان فرنسيسكو.

عام 1998 سافر وهو في عمر 17 عاماً إلى اليمن لدراسة اللغة العربية، ثم انتقل بداية عام 2001 إلى أفغانستان وانضم إلى حركة طالبان قبل أربعة أشهر على هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

وبعد شن الولايات المتحدة الحرب على أفغانستان، جرى اعتقال ليند وتسليمه إلى القوات الأميركية التي نقلته الى الولايات المتحدة ليخضع للحاكمة هناك.

لكن المدعين واجهوا تقارير تفيد بأنه ربما قد تعرض للتعذيب للإدلاء باعترافات أثناء وجوده قيد الاحتجاز في الولايات المتحدة، واضطروا إلى التفاوض معه والتوصل إلى اتفاق يقر فيه ليند بأنه مذنب في تقديم خدمات لطالبان وحيازة بندقية وقنابل يدوية.

وحُكم على طالبان الأميركي بالسجن مدة 20 عاماً، لكن تم تخفيض المدة لحسن سلوكه.

وتظهر مستندات مقدمة قبل أسبوع إلى المحكمة الفيدرالية في الكسندريا في فيرجينيا حيث حوكم ليند موافقته على البقاء قيد المراقبة لثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه.

ويشمل ذلك قبول مراقبة استخدامه للإنترنت بشكل مستمر، وحاجته إلى إذن مسبق للتواصل عبر الإنترنت بلغة أخرى غير الإنجليزية، وعدم التواصل مع متطرفين أو عرض "مواد تعكس الآراء المتطرفة أو الإرهابية".

وليند الذي حصل على الجنسية الإيرلندية عام 2013 بالاستناد إلى أصول جدته، لن يُسمح له أيضاً بالسفر إلى خارج الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات دون إذن من المحكمة.