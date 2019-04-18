زلزال بقوة 6.4 يضرب تايوان ويهز مباني العاصمة

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في تايوان أن زلزالاً قوته 6.1 درجات ضرب، الخميس، وسط الجزيرة وهز مباني العاصمة تايبيه، فيما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية شدة الزلزال عند 6.4.

ووقع الزلزال عند الساعة 13:01 (05:01 غرينتش) على عمق 19 كيلومتراً شرق هواليين. ولم يعلن عن أضرار أو إصابات حتى الآن.

وأظهرت لقطات تلفزيونية إجلاء تلاميذ من المدارس، وقال مسؤول بمكتب رصد الزلازل إنه أشد زلزال تشهده الجزيرة هذا العام.

وأمكن رؤية صدع ضخم في منتصف طريق في حي شينيي بشرق تايبيه والذي يعد المركز المالي بالمدينة.

وأعلنت الحكومة المركزية عن إقامة مركز للتعامل مع الكارثة.

وكان أكثر من 100 شخص قد قُتلوا في زلزال ضرب جنوب تايوان في عام 2016. كما قتل زلزال شدته 7.6 درجة أكثر من 2000 شخص في عام 1999.