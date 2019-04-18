موقع فوكوس الألماني: البطالة وانهيار الليرة يهددان أردوغان

نشر موقع فوكوس الألماني تقريرا عن الوضع الصعب في تركيا حيث كشف أنه ولفترة طويلة اعتبر العديد من الأتراك الأزمة خطرا عليهم وفي الوقت نفسه، فإنها تضيق بشكل متزايد على حياتهم اليومية. وبالفعل وصلت في يناير أزمة العملة إلى داخل بيوت أسر الأتراك؛ وبالأحرى في المطبخ، فقد ارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات. وبعد الانتخابات المحلية في 31 مارس، أصبح الوضع أكثر خطورة. للكيلو الواحد من البصل، يطلب بعض التجار الآن عشر ليرات تركية، أي حوالي 1.50 يورو. وهذا حوالي ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق مما يزعج الأتراك كثيراً، لأن البصل هو واحد من الأطعمة الأساسية وفي العديد من أطباق المطبخ التركي.

في سوق كاديكوي، وهي منطقة في اسطنبول على مضيق البوسفور، المزاج سيئ تبعا للأزمة الاقتصادية. كما يشكو أحد العملاء الذي يقوم بالتسوق الروتيني "لم أر كهذا من قبل، فالبطاطس والطماطم والبصل كانت معتادة على طاولة الطعام، لكنها هذا العام تعتبر من المنتجات الفاخرة". ثم يستسلم البائع قائلا: "لقد انتهت زراعتنا، فلم يتبق شيء، لذلك كل شيء مكلف للغاية: فالفاصوليا 20 ليرة للكيلو الواحد، والبصل سبعة ليرات للكيلو، والطماطم 15 ليرة للكيلو"، وهو يحسب أسعار بضاعته بخمول.

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حتى قبل الخلاف بين أردوغان وعدد من الحكومات بما فيها الأميركية، فإن الليرة بدأت تعاني. فمنذ نهاية عام 2017، فقدت الليرة قيمتها بوضوح، وفي بعض الأحيان إلى 30 في المئة. ومع ذلك، تمسك العديد من الأتراك بأردوغان وحكومته؛ ولكن مصلحة الناخبين تبدو ببطء متضائلة. ففي الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس، تعرض حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ لهزيمة مريرة، فقد خسر مدينتي تركيا الرئيسيتين، اسطنبول وأنقرة، أمام المعارضة. ويرى الخبراء أن الاقتصاد الضعيف عامل حاسم لنتيجة الانتخابات السيئة.

إجراءات الدولة ضد "إرهابيي المواد الغذائية"

وفقًا للرئيس التركي أردوغان، فإنه يزعم أن القوى المظلمة مسؤولة عن "الإرهاب الغذائي". يدعي أنه كان المضاربون يخزنون البصل لرفع الأسعار عن عمد. إنما يقول النقاد إن التضخم في سوق المواد الغذائية أردوغان تسبب فيه. ولتغذية الاقتصاد، استثمرت حكومة حزب العدالة والتنمية لسنوات في قطاع البناء الذي يهمها وأهملت مجالات أخرى.

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ويقول إردال يالسين، أستاذ العلاقات التجارية الدولية بجامعة كونستانس: "لم تكن السياسة الاقتصادية مستدامة وموجهة نحو المستقبل بدرجة كافية". لقد أنفقوا الكثير من المال على البنية التحتية وفي الوقت نفسه فشلوا في زيادة إنتاجيتهم لسنوات. ويضيف يالسين: "تتمتع تركيا بالظروف المناخية المثالية للزراعة المنتجة، ولكن يتم استيراد الفواكه والخضراوات لأن أردوغان لم يقم بالاستثمار بشكل كاف في القطاع الزراعي".

ليست الليرة فقط من يتحطم

ويرافق التضخم داخل تركيا انخفاض في سعر الصرف. فاليورو والدولار أصبحا مرتفعي الثمن اليوم بالضعف مقارنة بما كان عليه الحال قبل ثلاث سنوات. مما يتسبب في مشكلات كبيرة للعديد من الشركات التركية: لخدمة القروض من المستثمرين الأجانب، عليهم الآن دفع ضعف هذا العدد من الليرة. ومع ذلك، زادت تكلفة القروض أيضًا لأن المستثمرين الدوليين أصبحوا أكثر حساسية للمخاطر. وذكر يالسين أن السبب في ذلك هو وجود القليل من الثقة في الأنظمة في السياسة الداخلية في تركيا والسياسة الخارجية؛ لقد أصبحت تركيا شريكًا صعبًا.

وفي الربع الأخير من عام 2018، تقلص الاقتصاد التركي بنسبة 2.5 في المئة. كما تمر تركيا لأول مرة منذ عشر سنوات بحالة ركود. وارتفع معدل البطالة كذلك بين ديسمبر وفبراير إلى أعلى مستوى في عشر سنوات من 14.7 في المائة، كما أعلن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين. وتصل بطالة الشباب حتى ما يقرب من 27 في المئة.

الإصلاحات الهيكلية حلاً!

لتعزيز النمو ومكافحة التضخم، قدّم وزير المالية والاقتصاد بيرات البيرق خطة عمل في 10 أبريل. وأعلن البيرق أن الزمن حتى الانتخابات المقبلة في عام 2023 سيكون "للإصلاحات الهيكلية الاقتصادية". وسيحل الانضباط الصارم للميزانية في النهاية.

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ويقول يالسين "تم الإعلان عن برامج مثل خطة العمل هذه، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ قط". إن الحل للأزمة الاقتصادية التركية هو تحقيق الإنتاجية من خلال الإصلاحات الهيكلية. ولكن بعد ذلك، سيكون هناك طريق صعب أمام الأتراك؛ فبحسب ما قاله يالسين، فإن الشركات غير المربحة ستفلس، ويتعين إغلاق الاستهلاك، وسوف يرتفع معدل البطالة مؤقتًا. وهذا ليس كل شيء: فبالنسبة للفترة الانتقالية، يجب تقديم طلب للحصول على مساعدات من مقرض دولي، وفقًا لما ذكره يالسين، من الناحية المثالية لدى صندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد علق أردوغان مشاكله في كثير من الأحيان بسخط على صندوق النقد الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، تشترط برامج مساعدة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الهيكلية ولكن يتجنب الرئيس التركي أي إصلاحات. النتيجة قد تستمر إجراءات التقشف الشديدة وبالتالي الإضرار بشعبيته.