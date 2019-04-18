وثائق تكشف تورط تركيا بعلاج مقاتلي تنظيم داعش

أظهرت وثائق خاصة حصل عليها "مراسلنا" تكشف سفر عناصر داعش إلى تركيا، وهي عبارة عن أذونات لعناصر التنظيم للسفر والعلاج بالمدن التركية.

وتكشف الوثيقة الأولى السماح بمرور من سمي بالأخ أبو موسى الألباني وزوجته إلى تركيا.

أما الوثيقة الثانية فهي صادرة عن داعش من ولاية ما يسمى البركة تظهر سفر المدعو أبو القعقاع التركي من العراق إلى الشام.

وتكشف الوثيقة الثالثة الصادرة عن ما يسمى ولاية حلب عند داعش وموجهة أساسا إلى المدعو الأخ الوالي وتتحدث عن شخص يدعى أبو شهيدة التركستاني، وينتمي لكتيبة صلاح الدين الأيوبي، الذي رغب في الزواج من امرأة تركستانية مفترض أن تدخل إلى سوريا من تركيا بعد أسبوع من تلك الفترة.

وهذه الوثيقة تكشف طريقة جلب الفتيات أو النساء للزواج من عناصر داعش وأغلبهن يدخلن عن طريق تركيا.

وثائق أخرى تبين أسماء وأرقام هواتف تركية ووقت الاتصال وتاريخ وصول من يوصف بالمهاجرين إلى دولة الخلافة المزعومة.