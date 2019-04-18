F35 أو S400.. أين ستصل أنقرة في أزمتها مع واشنطن؟

يردد أعضاء كونغرس في أميركا الخيار لتركيا: إما طائرات F35 أميركية أو منظومة s-400 الروسية ولكن ليست كلتاهما معاً.

ويقول عسكريون أميركيون ومسؤولون في حلف الناتو إن استخدام نظام دفاعي روسي متطور في دولة حليفة سيهدد فاعلية الطائرات الأميركية ويمكن الروس من الحصول على معلومات استخبارية عنها.

لكن لقاءات جرت هذا الأسبوع وجمعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير دفاعه مع مسؤولين أتراك هدفت إلى تخفيض التوترات والبحث في حلول للأزمة.

أجرت "العربية.نت" حواراً مع بولنط عليرزا، مدير برنامج تركيا في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن ليجيب عن أهم التبعات الاستراتيجية المتعلقة بالقضية.

موضوع يهمك أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أنه إذا قامت تركيا،... بومبيو: صواريخ "إس 400" قد تعرض تركيا لعقوبات أميركا

"العربية.نت": يقول الأتراك إنهم قد يشترون المنظومة الروسية ويخزنونها في دول ثالثة لغاية انتهاء الأزمة مع الولايات المتحدة. على ماذا يدل هذا؟

بولنط عليرزا: أعتقد أن فكرة تخزين النظام في قطر أو أذربيجان دليل على الضغط الذي يتعرض له الأتراك من الولايات المتحدة ليس من قبل الإدارة بقدر ما هو من الكونغرس. الأتراك يتوقعون أن يساعدهم ترمب بإعطائهم إعفاءً (من تصويت الكونغرس ضد السماح لتركيا بشراء الطائرات، لكن المعادلة في الكونغرس لن تسمح له بفعل ذلك، ولو حاول، فهناك أغلبية من الكونغرس تستطيع أن تتغلب على أي فيتو رئاسي. فالمزاج في الكونغرس تغير تجاه تركيا بشكل كبير بعد اعتقالها للقس الأميركي، أندرو برنسون، الأمر الذي أزعج الكثير من الإنجيليين.

وفي تلك الفترة (قبل عامين) تمت إثارة قضية s-400 وإمكانية تعليق مبيعات الـ F-35 بالمقابل. هذه الأزمة استمرت حتى بعد حل أزمة القس.

"العربية.نت": الإدارة الأميركية قامت بخطوة عملية أولى في القضية، بتعليقها هذا الشهر إرسال أي قطع أو معدات متعلقة بالطائرة لتركيا، هذا رغم أن تركيا هي صانعة لبعض قطع الطائرة. ماذا سيكون أثر تعليق بيع الطائرات على تركيا؟

بولنط عليرزا: منذ أن شاركت تركيا في الناتو الذي يعمل على إنتاج طائرة الـF-35 عام 1999 صرفت أنقرة أكثر من 1.25 مليار دولار على الطائرة. تركيا تقوم ببيع أكثر من 725 مليون دولار من صادراتها العسكرية إلى الولايات المتحدة، أي ثلث المبلغ الكلي، وهذه أساسية لقاعدتها الصناعية. تعليق بيع الطائرة سيكون له تأثير ضخم ليس فقط على الشركات التركية المشاركة في صناعة الطائرة، بل على "صحة القطاع العسكري". رغم هذا، وبسبب غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الولايات المتحدة فهو سيكون متعنتاً في القضية.

"العربية.نت": ماذا يريد أردوغان تحديداً من الأميركيين؟



بولنط عليرزا: منذ الانتخابات التركية وأردوغان يريد أن يتوصل إلى صفقة كبرى مع ترمب، يحصل بموجبها على فتح الله غولن من الولايات المتحدة (المقيم الدائم فيها ويتهمه أردوغان بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضده)، وتقطع بموجبها الإدارة دعمها للأكراد السوريين وتسحب الغرامات والعقوبات التي قامت بفرضها على بنك هالكبانك التركي بسبب مساعدته إيران في الالتفاف على العقوبات. مقابل هذا تعلق تركيا شراء المنظومة الدفاعية الروسية المثيرة للجدل وتشتري بدلاً من ذلك نظام باتريوت الأميركي. لكن هذه الصفقة لم تحدث. فرغم أن ترمب قال إنه سينسحب من سوريا إلا أنه لم يقم بذلك فعلياً. كثيرون يقولون إن أردوغان واصل مفاوضاته مع روسيا خصيصا لوضع المزيد من الضغط على الولايات المتحدة لقبول هذه الصفقة ولكنه أساء فهم الجو السياسي في واشنطن، وأساء تقدير قدرة الرئيس ترمب على تنفيذ هذه المتطلبات. (فالقضاء مثلاً له الكلمة النهائية في أي ترحيل قد يتعرض له غولين).

"العربية.نت": رغم أن النظام الأميركي يعطي الكثير من صلاحيات السياسية الخارجية للرئيس إلا أن الكونغرس بات يلعب دوراً كبيراً في العلاقة التركية- الأميركية. هل هذا شيء جديد؟

بولنط عليرزا: ليس جديداً، فالزخم في الكونغرس الآن يشبه ما حصل عندما قررت تركيا إرسال قوات إلى قبرص في السبعينيات. في ذلك الوقت فرض الكونغرس حصارا على تركيا استمر ثلاث سنوات، لم تستطع تركيا خلاله حتى الحصول على قطع غيار لتسيير الطائرات الأميركية "فانتوم"، التي كانت اشترتها من الولايات المتحدة، واضطرت إلى الاعتماد على ليبيا وإيران ودول أخرى بدل الولايات المتحدة للحصول عليها. إدارتان أميركيتان متعاقبتان كرهتا الحصار ولكنهما لم تستطيعا التغلب على إرادة الكونغرس، والوضع الآن يشبه ذلك الوقت.