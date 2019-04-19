السودان.. مسيرات حاشدة تطالب بمحاسبة رموز النظام السابق

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومختلف المدن مسيرات جماهيرية حاشدة، الجمعة، وطالب المواطنون بمحاكمات فورية للرئيس المخلوع عمر البشير ورموز نظامه ومحاسبة المتورطين في جرائم فساد مالي وإداري.



فيما طالبت أمهات ضحايا الثورة في موكب ضخم انطلق من ضاحية بُرِّي، بمحاسبة قَتلةِ أبنائهن وحل جهاز الأمن.



وشهدت مختلف المدن مسيرات مطالبة بإصلاح الخدمة المدنية وحل النقابات العمالية وإعادة تشكيلها.



كما سارت التظاهرات في ولايات شمال كردفان والنيل الأزرق والفاشر وبورتسودان.

موضوع يهمك أعلن تجمع المهنيين السودانيين الجمعة أنه انتهى من اختيار الأسماء لتولي المجلس الانتقالي المدني الذي طالبت به قوى الحرية... المعارضة السودانية تؤكد: أسماء المجلس المدني تكشف الأحد السودان

سياسياً، تتابعت قرارات الإقالة في السودان، حيث أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن إعفاءات طالت وكلاء وزارت الخارجية والإعلام والاتصالات والموارد المائية والكهرباء وكذلك المجلس القومي للأدوية والسموم.

إلا أن اختيار رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح برهان، لقيادي سابق في المؤتمر الوطني، بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، قرار لم يلقَ ترحيبا من قبل فئات سياسية ومهنية عدة التي تشدد على ضرورة حل مؤسسات النظام السابق ومحاسبة رموزه.

