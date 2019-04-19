منظمة إخوانية تكرم زوجة أردوغان..والتايمز تذكر بتنكيله

منحت شبكة خيرية في لندن، ترتبط بصلات مع تركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين، جائزة إنسانية لزوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما زعم المنتقدون أنها عملية لتلميع الشخصية، بحسب ما أوردت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها الجمعة.

وفي التفاصيل، قدمت شبكة "المنتدى الإنساني العالمي" جائزة "صانع التغيير" Changemaker إلى أمينة أردوغان، تقديرا لما وصفته الشبكة بجهود زوجة أردوغان دفاعا عن اللاجئين.

وقالت زوجة أردوغان، البالغة من العمر 64 عامًا، عند تسلم الجائزة في قاعة إكسل أرينا، شرق لندن، هذا الأسبوع، إنها "تشعر بالفخر الشديد لأنه تم الاعتراف أخيرا بنهج بلدها في مداواة جراح العالم".

كما اعتبرت أمينة في هذه المناسبة أن السياسة الدولية لزوجها (أردوغان) تدعو إلى "إعلاء النزعة الإنسانية"، متحدثة عن إرسال تركيا أطنانا من المساعدات إلى الصومال، وتقديمها مع زوجها الدعم للروهينغا، وهي أقلية مسلمة واجهت إبادة جماعية في بورما، وفقا لما نشرته "التايمز".

موضوع يهمك اعتبر خبراء وسياسيون ليبيون، أن قطر وتركيا اللتين تحتضنان قادة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، سمحتا بتنقلهم إلى... نائب ليبي: قطر وتركيا سارعتا لنجدة ميليشيات طرابلس ليبيا

"سجل حافل بالانتهاكات"

إلا أن الصحيفة البريطانية علقت على تصريحات أمينة أردوغان، مذكرة باهتمام أردوغان الخجول بحقوق الإنسان في بلاده.

وذكّرت بقيام الرئيس التركي، البالغ من العمر 65 عامًا، بسجن أو طرد أكثر من 150,000 معارض منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016.

كما أشارت إلى العمليات العسكرية التي يشنها أردوغان ضد المسلحين الأكراد في تركيا وسوريا، والتي أدت إلى مقتل الآلاف من الأشخاص وتشريد مئات الآلاف الآخرين.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ عام 2015، حين أغلقت تركيا حدودها مع سوريا، قتل الجنود الأتراك بالرصاص مئات الأشخاص، الذين كانوا يحاولون الفرار من جحيم وويلات الحرب في سوريا وأجبروا الآخرين على العودة، في خرق فاضح للقانون الدولي.

الواقع مختلف

وفي هذا السياق، قال أسلي أيدينتاسباس، خبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "يعيد أردوغان إعادة صياغة صورة تركيا كوريث لإمبراطورية مجيدة، تهتم بالمتضررين في إفريقيا وآسيا، إلا أن هذا بالطبع يجافي الواقع."

يذكر أن هذه الجائزة هي الثانية، التي تحصل عليها زوجة أردوغان في لندن خلال الأشهر الستة الماضية.

صلات واضحة مع الإخوان

ويشار إلى أن "المنتدى الإنساني العالمي"، هو شركة مسجلة في المملكة المتحدة، يتولى إدارته شخصان تركيان يعيشان في بريطانيا، مع شخص ثالث بريطاني من أصل تركي.

كما يدير هؤلاء الثلاثة أيضا شركة Aid and Trade London، التي نظمت الحدث في Excel Arena.

وكان محمد عمران أرشد، المدير الأول للشركة، هو الذي أنشأ الفرع البريطاني لجماعة الإخوان المسلمين.

وتم تسجيل تلك الشركتين، بالإضافة إلى شركتين أخريين يتولى إدارتها نفس الأشخاص، تحت مظلة مشروع The Shard، وهو مشروع تطوير مملوك لهيئة الاستثمار القطرية في لندن.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومة القطرية ترتبط بصلات لصيقة بأردوغان والإخوان المسلمين.