هكذا عاقبت إسرائيل عائلة فلسطيني متهم بقتل إسرائيلية

هدمت القوات الإسرائيلية ليل الخميس شقتين عائدتين لعائلة فلسطيني متهم بقتل إسرائيلية في شباط/فبراير، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان.

وطوّق جنود إسرائيليون خلال الليل المبنى الذي يضم شقتي عائلة عرفات إرفاعية، في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

واندلعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين كانوا حاضرين في الموقع لحظة هدم الشقتين.

وعُثر على جثة أوري آنسباخر، البالغة 19 عاما، في 7 شباط/فبراير في جنوب القدس قرب الضفة الغربية.

وبعد توقيفه إثر العملية، أقر عرفات إرفاعية بقتله أوري آنسباخر بسبب"دوافع قومية" متصلة بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، على ما أعلن حينها جهاز الأمن الإسرائيلي (شين بيت).

وتهدم إسرائيل باستمرار منازل الفلسطينيين الذين تحمّلهم مسؤولية هجمات ضدها.

وتندد جهات عدة بهذه الممارسات باعتبارها عقابا جماعيا يشرّد عائلات بأسرها، فيما تدافع الحكومة الإسرائيلية عن عمليات الهدم هذه باعتبارها وسيلة ردع ضد الهجمات.