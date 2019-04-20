تزامنا مع عيد الفصح.. حريق في أكبر مدرسة يهودية بروسيا

شب حريق في أكبر مدرسة دينية يهودية (يشيفا) في روسيا بينما تجمّع متعبدون لتناول وجبة عيد الفصح، حسبما قال مسؤول يهودي.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في الحريق الذي نشب الجمعة بمدرسة "تورات حاييم" الكائنة بضاحية شرقي موسكو.

ونقلت وكالة الأنباء "إنترفاكس" عن أولغا إزالوفا، الناطقة باسم كبير حاخامات موسكو، قولها إن الحريق نشب في منطقة تخزين لحم الكوشير، مضيفة أنه تم رسم صليب معقوف على مدخل اليشيفا.

وكان هناك نحو 60 من الطلاب والحاخامات والضيوف في المبنى وقت اندلاع الحريق، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الروسية "ريا نوفوستي".