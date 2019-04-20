مقتل 11 شخصا في هجوم مسلح على مبنى حكومي بكابول

لقي 11 شخصاً مصرعهم وأصيب 8 مدنيين بعد أن اقتحم مهاجمون مسلحون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الأفغانية كابول.

الهجوم الذي استمر لخمس ساعات، أُستخدمت فيه البنادق والقنابل والسترات المفخخة، وأسفر أيضاً عن مقتل المهاجمين الأربعة.

وقامت القوات الأفغانية بإجلاء حوالي 2000 شخص من المبنى، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، كما نفت حركة طالبان مسؤوليتها.

بدأ الهجوم قبيل ظهر السبت بانفجار نفذه انتحاري عند مدخل المبنى متعدد الطوابق الذي يضم وزارة الاتصالات في منطقة تجارية مزدحمة بالمدينة وأعقبه إطلاق نار تسنى سماع صوته من على بعد ميل.

وقال مسؤول حكومي إن من بين القتلى مدنيين و3 من أفراد الشرطة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الناس وهي تهرب بعد بدء إطلاق النار والانفجارات قرب البرج الحكومي المؤلف من 18 طابقاً.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الشرطة طوقت المنطقة المحيطة بالمبنى، بينما اشتبك ما لا يقل عن 3 مسلحين مع قوات الأمن لعدة ساعات قبل أن يتم صد الهجوم في النهاية قرب حلول المساء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أكثر من 2800 موظف في وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة تم إجلاؤهم خلال عملية تطهير المبنى.

كما تم إجلاء العديد من الأطفال والموظفين من مركز لرعاية الأطفال لموظفي الوزارة.

ووقع الانفجار أيضا بالقرب من فندق سيرينا شديد التحصين وهو أحد الفنادق القليلة التي لا يزال الزوار الأجانب يستخدمونها في إحدى المناطق التجارية الرئيسية في المدينة.

ويمثل الهجوم عودة لتنفيذ العمليات المعقدة في مركز حضري وهو أسلوب تسبب في سقوط مئات القتلى في كابول ومدن أخرى على مدى السنوات الماضية.