رئيس جنوب السودان يدعو خصمه مشار إلى تشكيل حكومة

دعا رئيس جنوب السودان، سلفا كير، السبت، زعيم المتمردين، رياك مشار، إلى العودة "بشكل عاجل" إلى جوبا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتبر أنّ من شأن التأخر "هدم" آمال الشعب بالسلام في هذا البلد الذي يعاني من حرب أهلية.

ووفق اتفاق سلام موقع في أيلول/سبتمبر من قبل أطراف الصراع الذي بدأ نهاية 2013، يتوجب تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية قبل 12 أيار/مايو.

غير أنّ رياك مشار الذي وقّع الاتفاق، طلب، الخميس إرجاءً مدته ستة أشهر، إذ اعتبر أنّ الظروف الأمنية لا تسمح حالياً بعودته إلى العاصمة جوبا للمشاركة في الحكومة بصفته نائباً للرئيس. وقال مسؤولون في حركته إنهّ يتواجد حالياً في الخرطوم بالسودان.

وقال سلفا كير في حديث إلى الصحافة لمناسبة عيد الفصح، "الوقت لم يتأخر بعد، وأنا أدعو رياك مشار إلى العودة بشكل عاجل إلى جوبا كي نتمكن من العمل سوياً وبسرعة على مسار تشكيل الحكومة الانتقالية التي جرى إحياؤها. كل تأخير في تشكيل الحكومة يهدم آمال الشعب بالسلام".

والتقى كير ومشار في روما خلال هذا الأسبوع من أجل خلوة روحية ليومين، أبدى على إثرها البابا فرنسيس أمله في أن "تتوقّف المعارك أخيراً وأن يتم احترام الهدنة"، ثم ركع لتقبيل أقدام المتخاصمَين، في خطوة بدا أنّها فاجأتهما.

وهرب مشار من جوبا عام 2016 تحت نيران جيش سلفا كير في أعقاب إخفاق اتفاق سلام سابق، واندلاع اشتباكات بين الطرفين.