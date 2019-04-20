كوريا الشمالية تنتقد مقابلة تلفزيونية لمستشار ترمب

وجهت كوريا الشمالية انتقادات معتدلة نسبياً لمستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، على خلفية مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخرا.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية، السبت، عن النائب الأول لوزير الخارجية، تشوي سون هوي، انتقادات تناولت تصريح بولتون لشبكة "بلومبرغ نيوز" الإخبارية بأن الولايات المتحدة ستحتاج إلى مزيد من الأدلة على التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح قبل قمة الزعماء الثالثة.

ووصف تشوي تعليقات بولتون بأنها "ليست ساحرة" و"قاصرة".

وتعد هذه الانتقادات الأكثر ليونة واعتدالا مقارنة باللهجة النارية التقليدية لكوريا الشمالية الموجهة عادةً إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتُلقي كوريا الشمالية باللوم على الولايات المتحدة في تعثر المفاوضات النووية.

يقول بعض المراقبين إن كوريا الشمالية تتجنب الخطاب القاسي مع الولايات المتحدة للحفاظ على الدبلوماسية حية.

في وقت سابق الخميس، طالبت بيونغ يانغ بإبعاد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن فريق المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.