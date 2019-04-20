مقتل 4 جنود أتراك و20 مسلحا من العمال الكردستاني

قالت وزارة الدفاع التركية والجيش، السبت، إن 4 جنود و20 مهاجماً مسلحاً قتلوا أمس الجمعة في اشتباكات بين الجيش وحزب العمال الكردستاني قرب الحدود مع العراق.

وذكرت وكالات أنباء والجيش أن قاعدة عسكرية تعرضت لهجوم في منطقة سكورجا الجبلية في إقليم هكاري، جنوب شرقي تركيا، ما دفع الجيش التركي للرد بعملية جوية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الجيش التركي "تحييد 20 إرهابياً على الأقل" نتيجة للعملية. وأفادت الوكالة أن الجيش نظم مراسم لتشييع الجنود القتلى، السبت. وكان من المقرر أن يشارك وزير الدفاع، خلوصي أكار، في المراسم.

وأكدت الوزارة أن 6 جنود آخرين أصيبوا في الاشتباكات. وأضافت "يتعرض الإرهابيون لإطلاق نار كثيف إلى جانب تعزيز العمليات الجوية ودفع مركبات دعم للمنطقة".

وشدد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، على أن "تركيا عازمة على مواصلة حربها على الإرهابيين وداعميهم دون تقديم أي تنازلات".

وبدأ حزب العمال الكردستاني تمردا منذ عام 1984 للمطالبة بحكم ذاتي في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. وتصنف الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي، حزب العمال منظمة إرهابية.