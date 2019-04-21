أميركيون وبريطانيون ضمن ضحايا تفجيرات سريلانكا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، أن العديد من المواطنين الأميركيين قتلوا في اعتداءات سريلانكا، بدون تحديد عددهم.

وقال وزير الخارجية، مايك بومبيو، في بيان "نؤكد أن العديد من المواطنين الأميركيين بين القتلى".

وهناك عشرات الأجانب بين 207 قتلى أحصتهم السلطات السريلانكية. وأفادت مصادر طبية في وقت سابق أن مواطنين بريطانيين وأميركيين قتلوا.

موضوع يهمك أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإرهابية إلى 207 ونحو 450 جريحا، وأفادت مصادر إعلامية... تفجيرات سريلانكا.. ارتفاع عدد القتلى إلى 207 ونحو 450 جريحا العرب و العالم

وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية في سريلانكا صباح الفصح"، معتبراً أن هذه الاعتداءات "تظهر مجددا الطبيعة الوحشية للإرهابيين المتطرفين الذين يريدون فقط تهديد السلام والأمن".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان دعم واشنطن للحكومة السريلانكية في ملاحقة "منفذي هذه الأفعال المشينة".

إلى ذلك ذكرت وكالة برس أسوسييشن للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية السريلانكية أن ثلاثة بريطانيين وشخصين يحملان الجنسيتين الأميركية والبريطانية ضمن أكثر من 200 شخص قتلوا في هجمات عيد القيامة، الأحد بسريلانكا.

وقُتل 207 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 450 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فاخرة في سريلانكا اليوم في أول هجوم كبير تشهده الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.