أوكرانيا.. انطلاق جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الأوكرانية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي مع ممثل كوميدي لعب دور الرئيس الأوكراني في مسلسل تلفزيوني.

وأظهرت استطلاعات رأي قبيل تصويت الأحد تخلف الرئيس بترو بوروشينكو كثيراً عن الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي، ما يعكس الاستياء الشعبي من الفساد المستشري، والاقتصاد المتدهور، والقتال المستمر منذ خمس سنوات ضد المتمردين الذين تدعمهم روسيا في شرق البلاد.

وحصل زيلينسكي على ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها بوروشينكو في الجولة الأولى قبل ثلاثة أسابيع.

ومثل الشخصية التي يلعبها في مسرحية هزلية تلفزيونية، وهو مدرس تحول إلى رئيس، ركز زيلينسكي على محاربة الفساد في حملته الانتخابية.