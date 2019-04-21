استطلاع.. فوز ساحق للكوميدي زيلينسكي برئاسيات أوكرانيا

حقق الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينكسي الأحد، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا على الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو، بحسب استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وحصد زيلينسكي (41 عاما) 73,2 في المئة من الأصوات في دورة الاقتراع الثانية مقابل 25,3 في المئة لبوروشنكو (53 عاما)، بحسب الاستطلاع الذي أجرته ثلاثة مراكز.

موضوع يهمك ممثل كوميدي ومخرج وكاتب سيناريو ومنتج، يهودي الأبوين، اسمه Volodymyr Zelensky وعمره 41 سنة، أعطاه أحدث استطلاع يوم... عادل إمام أوكرانيا يكسح خصمه ويمضي للفوز الأحد بالرئاسة العرب و العالم

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الأوكرانية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي مع ممثل كوميدي لعب دور الرئيس الأوكراني في مسلسل تلفزيوني.

وأظهرت استطلاعات رأي قبيل تصويت الأحد تخلف الرئيس بترو بوروشينكو كثيراً عن الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي، ما يعكس الاستياء الشعبي من الفساد المستشري، والاقتصاد المتدهور، والقتال المستمر منذ خمس سنوات ضد المتمردين الذين تدعمهم روسيا في شرق البلاد.

وحصل زيلينسكي على ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها بوروشينكو في الجولة الأولى قبل ثلاثة أسابيع.

ومثل الشخصية التي يلعبها في مسرحية هزلية تلفزيونية، وهو مدرس تحول إلى رئيس، ركز زيلينسكي على محاربة الفساد في حملته الانتخابية.