البابا يدعو إلى وقف معارك ليبيا وعودة لاجئي سوريا

دعا البابا فرنسيس في كلمته بمناسبة عيد الفصح، الأحد، إلى وقف المعارك في ليبيا.

وحث بابا الفاتيكان على "تسهيل عودة اللاجئين" إلى سوريا.

ووصف البابا اعتداءات سريلانكا "بالعنف الوحشي" مؤكداً أنه قريب من "كل ضحاياها".

وأعلنت شرطة كولومبو أن انفجاراً ثامناً وقع بعيد ظهر الأحد، في سريلانكا التي ضربتها سلسلة اعتداءات أسفرت عن سقوط 158 قتيلاً على الأقل.

وقالت الشرطة السريلانكية إن انتحارياً قتل 3 شرطيين في الانفجار الثامن.

كما طالب البابا "بتحقيق المصالحة في جنوب السودان".

وكان الفاتيكان قد استضاف مؤخرا رئيس جنوب السودان سلفا كير ومعارضه ريك مشار في محاولة لتحقيق المصالحة بينهما.