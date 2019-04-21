تمديد ولاية الرئيس الأفغاني

أعلنت المحكمة العليا في أفغانستان، الأحد، أنها قررت تمديد ولاية الرئيس أشرف غني التي كان يفترض أن تنتهي في 22 أيار/مايو، حتى إجراء انتخابات رئاسية في أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان الاقتراع الرئاسي مقرراً في 20 نيسان/أبريل 2019 وأرجئ مرة أولى إلى 20 تموز/يوليو ثم إلى 28 أيلول/سبتمبر، بسبب صعوبات في إعداده.

وقالت المحكمة في بيان إنها "مددت ولاية الرئيس غني حتى انتخاب رئيس جديد".

وجاء في البيان أن "المحكمة العليا تتفهم الصعوبات المالية والأمنية واللوجستية التي تواجهها اللجنة الانتخابية".

وطلبت المحكمة من المرشحين للرئاسة "احترام تأجيل الانتخابات الرئاسية".

يأتي هذا الإعلان في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة منذ شهور التفاوض على اتفاق سلام مع طالبان.

وقد فسر بعض المراقبين التأجيل الأخير على أنه محاولة لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.