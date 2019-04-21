دعوة للإفراج عن صحافيين قبرصيين تركيين متهمين بشتم أردوغان

دعت منظمة مراسلون بلا حدود القضاء في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة، إلى الإفراج عن صحافيين تجري محاكمتهما لنشرهما رسماً اعتبر مسيئا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويواجه رئيس تحرير صحيفة افريكا سينير ليفنت والصحافي في الجريدة علي عثمان تاباك، عقوبة السجن خمس سنوات، بسبب رسم كاريكاتيري يظهر تمثالا يونانيا يتبول على أردوغان، بحسب ما ذكرت المنظمة في بيان.

والرسم الذي كان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة زيارة أردوغان لليونان في 2017، أعادت الصحيفة نشره مرفقا بتعليق "كما ينظر إليه بعيون يونانية".

ويحاكم الصحافيان في نيقوسيا بتهمة التشهير والشتم و"الحض على الكراهية بحق قائد أجنبي"، لكنهما ينفيان هذه التهم. وقال الدفاع عنهما الذي يرى في المحاكمة تهديدا لحرية التعبير، إنه سيطلب الإفراج عنهما الاثنين، وذلك بعد تقديم المدعي لائحة الاتهام.

وسيصدر الحكم في موعد لاحق، وقال ليفنت "آمل أن لا يشكل قرار المحكمة عارا على مجتمعنا".

وكتبت مراسلون بلا حدود "نحض المحكمة على تبرئة سينير ليفنت وعلي عثمان تاباك، لأن إدانتهما ستشكل خطأ خطيرا وستوجه إشارة سيئة جدا إلى وسائل الإعلام في شمال قبرص"، وذلك "في وقت تستمر فيه أنقرة في ممارسة ضغط هائل على وسائل الإعلام التركية".

ويعتبر شمال قبرص دوليا أراضي محتلة منذ اجتاحه الجيش التركي في 1974 ردا على محاولة انقلاب نفذها ضباط قبارصة يونانيون بغرض ضم قبرص إلى اليونان، وذلك رغما عن القبارصة الأتراك.

ويلاحق ليفنت في قضية أخرى بسبب مقال في بداية 2018 انتقد فيه الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا ضد قوات كردية.

وإثر انتقاد أردوغان تعرض مقر الصحيفة في نيقوسيا إلى الرشق بالحجارة من قوميين أتراك.