شاهد اللحظات الأولى لتفجير كنيسة بسريلانكا

أظهرت لقطات مصورة اللحظات الأولى لأحد التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصاً.

ويبدو في المقطع الذي تعرضه "العربية.نت" الدخان يتصاعد من إحدى الكنائس، التي هزتها مع اثنتين أخريين و3 فنادق انفجارات في عيد الفصح الأحد، كما بدت حركة السير خارج الكنيسة اعتيادية بعض الشيء.

وبين القتلى، والمصابين المقدر عددهم بأكثر من 500، مصلون في العيد، ونزلاء في الفنادق الثلاثة.

وقال مسؤول، تحدث لوكالة "أسوشييتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويته، إن اثنين من الانفجارات يشتبه في أنهما نفذا من قبل مفجرين انتحاريين.