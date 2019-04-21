شاهد.. ضرب زعيم المعارضة التركية على رأسه في جنازة جندي

هاجم محتجون زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا خلال جنازة جندي قتل خلال اشتباكات مع متمردين أكراد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، الأحد، بعض المحتجين الذين ضربوا الزعيم، كمال كليجدار أوغلو، على رأسه، بينما حاول مسؤولون أمنيون مرافقته بعيدًا عن الحشد.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من سيطرة حزب الشعب الجمهوري المؤيد للعلمانيين بزعامة كليجدار أوغلو على مدينتي أنقرة واسطنبول الرئيسيتين في الانتخابات المحلية التي جرت في تركيا في 31 مارس/ آذار، منهيا سيطرة حزب الرئيس، رجب طيب أردوغان، الحاكم عليهما.

وقاد أردوغان حملة انتخابية شديدة الانقسام، حيث صور الانتخابات على أنها مسألة بقاء وطني وشبه أحزاب المعارضة بالإرهابيين.

وكان الجندي من بين أربعة قتلوا، السبت، في اشتباك ضد متمردي حزب العمال الكردستاني المحظور بالقرب من الحدود التركية مع العراق.