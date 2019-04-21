عباس إلى القاهرة.. والهدف "التنسيق وتبادل المعلومات"

قال مسؤول فلسطيني كبير إن زيارة الرئيس محمود عباس إلى القاهرة، التي تبدأ الأحد، تعد بداية جولة هامة وواسعة سيجريها الرئيس خلال الفترة المقبلة.

وبين عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، وفق وكالة (وفا) الرسمية "أن لقاء الرئيس مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي سيكون بهدف التنسيق وتبادل المعلومات، ووضعه بصورة آخر المستجدات والمعلومات المتوفرة لدينا" حول خطة السلام الأميركية المرتقبة، والإجراءات التي بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها، وهي قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

واعتبر الأحمد أن الزيارة "تأخذ شكلاً مزدوجاً باعتبار الرئيس المصري رئيس منظمة الوحدة الإفريقية".

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وأكد أنه سيتم إجراء اتصالات مع كافة التجمعات الإقليمية والدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الكبرى وأميركا اللاتينية وإفريقيا، وروسيا واليابان، وأن الهدف من هذا التحرك وضع الحقائق، في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية والأميركية، وقال: "لن نتركهم يتحركون بشكل منفرد".

وأشار الأحمد إلى الإجراءات التي بدأت بها القيادة ردا على السياستين الإسرائيلية والأميركية، وهي تنفيذ تفصيلي لكل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وصولاً إلى قطع كل أشكال العلاقة مع إسرائيل، إذا ما نفذت كل ما تهدد به، خاصة ضم أجزاء من الضفة الغربية والمستوطنات.

وأوضح الأحمد أن إلغاء اتفاق باريس لا يقتصر على المقاطعة فقط، بل ستكون هناك إجراءات أسرع.

على صعيد آخر، قال المسؤول الفلسطيني: "نحن مع التهدئة ومسيرات العودة السلمية ونرفض العنف، فهذه المسيرات تعد جزءاً من المقاومة الشعبية السلمية، لكننا نرفض ما يرافق قضية التهدئة، من قضايا أثارت المخاوف والشكوك لدينا، خاصة تدفق الأموال بشكل غير عادي، منوهاً إلى أن مصر كانت قد أبلغتنا سابقا أنها طلبت من جهات إقليمية ألا تضع العراقيل أمام جهود مصر في تحقيق المصالحة"، مشيراً فيما يبدو إلى الأموال القطرية التي وصلت إلى غزة.