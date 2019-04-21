مقتل 10عسكريين ماليين في هجوم شنه متطرفون

قال مصدر أمني في مالي إن ما لا يقل عن عشرة جنود ماليين قتلوا، الأحد، في هجوم شنه متطرفون على الأرجح على معسكر للجيش في بلدة غيري (وسط) قرب الحدود مع موريتانيا.

وقال المصدر طالباً عدم الكشف عن هويته إن "10 جنود على الأقل قتلوا"، موضحاً أن "الإرهابيين وصلوا من غابة واغادو" الملاذ الآمن منذ سنوات للمتطرفين الماليين. وقال مصدر عسكري "هناك قتلى وأضرار".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي قد تعرضت لهجوم في شهر يناير الماضي راح ضحيته 10 من جنودها لحفظ السلام من تشاد وأصيب ما لا يقل عن 25 آخرين عندما كانوا يصدون هجوماً شنه مسلحون قرب قرية بشمال مالي، اليوم الأحد.

ولم تتضح هوية المهاجمين بعد. وتتمركز قوات حفظ السلام وقوات فرنسية في شمال مالي لقتال الجماعات المتطرفة

والتي ينظر إليها على أنها تمثل أكبر تهديد للأمن بمنطقة الساحل الإفريقي.

وقالت بعثة حفظ السلام إن الاشتباك وقع قرب قرية اجولهوك في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بعد هجوم شنه "مهاجمون في عدد كبير من المركبات المسلحة".

وأضافت أن قوات حفظ السلام صدت الهجوم لكن 10 منهم قتلوا، كما أصيب ما لا يقل عن 25 آخرين.