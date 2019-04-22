انفجار جديد قرب كنيسة في سريلانكا

انفجرت شاحنة صغيرة كانت متوقفة بالقرب من كنيسة تعرضت للتفجير أمس الأحد في سريلانكا، لكن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.

وشرعت قوات الشرطة في تفتيش الشاحنة بعد إبلاغ عدد من الأفراد عن توقفها بالقرب من كنيسة القديس انطونيوس منذ أمس.

واكتشفت الشرطة ثلاث قنابل حاولت إبطال مفعولها، لكنها انفجرت ما تسبب في هلع وذعر السكان.

وقال شاهد لوكالة "رويترز": "انفجرت السيارة الفان عندما حاولت وحدة مفرقعات تابعة لقوات المهام الخاصة والقوات الجوية إبطال مفعول القنبلة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن متحدث باسم شرطة سريلانكا، اليوم الاثنين، العثور على 87 جهاز تفجير قنابل في موقف الحافلات الرئيسي في العاصمة كولومبو.

موضوع يهمك قال وزير الصحة السريلانكي، الاثنين، إن جماعة متشددة محلية تدعى "ناشيونال ثوفيك جاماث" هي المسؤولة عن التفجيرات... سريلانكا: التفجيرات تمت بمساعدة شبكة دولية العرب و العالم

وقالت الشرطة في بيان إنها عثرت على الصواعق في محطة "باستيان ماهاواتا برايفت"، بينها 12 على الأرض و75 في سلة للمهملات قريبة من المكان.

ويقع حي "باستيان ماهاواتا برايفت" في منتصف الطريق بين الفنادق الفاخرة المواجهة للشاطئ وكنيسة القديس انطونيوس، ومواقع الهجمات في أحد الفصح في كولومبو.

يأتي هذا بعد يوم من تفجيرات نفذها انتحاريون، واستهدفت كنائس وفنادق، مما أسفر عن سقوط 290 قتيلاً ونحو 500 جريح.

وبدأت قوات الأمن عمليات تفتيش في أنحاء البلاد للتوصل للمسؤولين عن التفجيرات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات. وأعلنت الشرطة اعتقال 24 مشتبه به حتى الآن.

كما أعلنت السلطات فرض حال الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء إثر الاعتداءات حملت مسؤوليتها لتنظيم محلي هو "جماعة التوحيد الوطنية" التي لم تعلن حتى الآن وقوفها وراء الاعتداءات.