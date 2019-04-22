بريطانيا توقف 36 مهاجرا بينهم إيرانيون ببحر المانش

المصدر: سالونيك، اليونان – أسوشييتد برس

أوقفت السلطات البريطانية 36 مهاجرا لدى محاولتهم عبور بحر المانش على متن قوارب صغيرة، بحسب مسؤولين.

أعلنت قوات خفر السواحل وقوة الحدود أن المهاجرين أوقفوا في ثلاث وقائع منفصلة أثناء سعيهم للوصول إلى إنجلترا.

شملت الواقعة الأولى 11 رجلا قالوا إنهم إيرانيون وعراقي واحد تم إحضارهم إلى دوفر للعناية الطبية ومقابلات.

والواقعة الثانية شملت قاربا صغيرا كان على متنه 15 رجلا وامرأة وطفل عراقي.

والثالثة تتعلق بتسعة رجال وامرأة واحدة من إيران.

ويحذر مسؤولون بريطانيون المهاجرين من المخاطر التي تنطوي عليها محاولة عبور بحر المانش عبر قوارب صغيرة لإثناء آخرين عن محاولة القيام بالرحلة الخطرة.