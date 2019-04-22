مصرع 5 أشخاص في انهيار مبنيين في زلزال ضرب الفلبين

لقي خمسة أشخاص مصرعهم الاثنين في انهيار مبنيين على الأقل تحت تأثير زلزال قوي ضرب شمال الفلبين، وفقا لما ذكره مسؤول محلي.

تم انتشال ثلاث جثث من تحت أنقاض مبنى في مدينة بوراك، بينما توفي طفل وجدته في انهيار مبنى في مدينة لوباو، بحسب حاكمة المقاطعة ليليا بينيدا.

موضوع يهمك قال وزير الصحة السريلانكي، الاثنين، إن جماعة متشددة محلية تدعى "ناشيونال ثوفيك جاماث" هي المسؤولة عن التفجيرات... سريلانكا: التفجيرات تمت بمساعدة شبكة دولية العرب و العالم

وأضافت أن الزلزال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي ما يعرقل تحراك رجال الإنقاذ في وقت مبكر من المساء.

وكان المعهد الأميركي للجيولوجيا أعلن في وقت سابق أن زلزالا بقوة 6.3 درجات ضرب الفلبين حيث اهتزت مبان في العاصمة مانيلا. ووقع الزلزال عند الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي (09:11 بتوقيت غرينتش) على عمق 40 كيلومترا.

وأفاد صحافيو وكالة "فرانس برس" في مانيلا عن إخلاء مكاتب في وسط المدينة واهتزاز مبان.

وتقع الفلبين على "حزام النار" المعرض لنشاطات زلزالية قوية في المحيط الهادئ والذي يمتد من اليابان المعرضة بدورها لخطر الزلزال مرورا بجنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.