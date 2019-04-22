سريلانكا: 39 سائحا أجنبيا بين قتلى تفجيرات الفصح

قال وزير السياحة السريلانكي إن 39 سائحا أجنبيا كانوا بين قتلى تفجيرات أحد الفصح، التي استهدفت كنائس وفنادق، كما كان هناك 28 أجنبيا بين المصابين.

وأضاف جون أماراتونغا أن وزارته تتواصل مع وزارة الخارجية والسفارات الأجنبية من أجل "ضمان إتمام الإجراءات المتعلقة بالضحايا بأسرع ما يمكن".

وذكر في بيان اليوم الاثنين "الحكومة قدمت بالفعل المساعدة لجميع الضحايا، ودور العبادة والفنادق المتضررة التي تأثرت بهجمات الأحد".

وقال إن وزارته والحكومة تبذل كل ما في وسعها لضمان سلامة سكان البلاد.

قتل 290 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 500 في تسع تفجيرات هزت البلاد أمس الأحد.