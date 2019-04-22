فلسطين تبحث عن مستشفيات عربية بدل الإسرائيلية

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين، أن حكومته أرسلت وفداً إلى الأردن ومصر لدراسة البدء بالتحويلات الطبية إلى دول عربية، عقب قرار السلطة الشهر الماضي الاستغناء عن المستشفيات الإسرائيلية.

وقال اشتية في بداية جلسة الحكومة، الاثنين، في رام الله "أرسلنا وفداً إلى الأردن ومصر لدراسة البدء بالتحويلات الطبية إلى الدول العربية والاستغناء عن التحويلات الطبية إلى إسرائيل".

وكانت وزارة الصحة أعلنت في 26 آذار/مارس الماضي وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية رداً على اقتطاع إسرائيل مبالغ من الضريبة التي تجبيها شهرياً لصالح السلطة، وفق المتحدث باسم الوزارة.

وتبلغ فاتورة التحويلات الطبية الشهرية من مستشفيات السلطة الفلسطينية إلى المستشفيات الإسرائيلية قرابة 10 ملايين دولار.

ويبلغ عدد المستشفيات الفلسطينية حوالي 45 بين قطاع عام وخاص.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة أسامة النجار قال لوكالة فرانس برس إن "القرار سياسي بامتياز رداً على ما قامت به إسرائيل من اقتطاعات من أموالنا التي تجبيها لصالحنا".

واقتطعت إسرائيل في شباط/فبراير أكثر من 100 مليون دولار من الأموال الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة، ما أدى إلى مشاكل لديها في تسديد رواتب موظفيها.