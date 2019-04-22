مقتل عاملة إغاثة بريطانية بهجوم في نيجيريا

قتلت عاملة إغاثة بريطانية ومرافقها النيجيري، كما خطف أربعة نيجيريين آخرين، في هجوم مسلح استهدف فندقهم شمال نيجيريا، وفق السلطات.

وقال المتحدث باسم حكومة ولاية كادونا، ياكوبو سابو، للصحافيين، إن مسلحين هاجموا مساء الجمعة فندق "كاجورو كاسل ريزورت"، الواقع في منطقة جبلية على بعد 60 كلم جنوب شرقي مدينة كادونا.

وأوضح سابو أن "المهاجمين حاولوا دخول الفندق لكنهم فشلوا فأطلقوا النار من على تل مشرف على الفندق"، مما أسفر عن مقتل عاملة الإغاثة البريطانية ومرافقها النيجيري، مشيراً إلى أن المهاجمين "خطفوا خمسة نيجيريين آخرين تمكن أحدهم من الفرار لاحقاً".

وتدعى القتيلة البريطانية فاي موني، وتعمل لحساب منظمة "ميرسي كوربس" الإنسانية الدولية.

وقال مسؤول في المنظمة غير الحكومية في بيان، الأحد، إن "فاي كانت خبيرة في الاتصالات والتعليم متفانية في عملها"، لافتاً إلى أنها بدأت العمل لحساب ميرسي كوربس منذ عامين تقريباً.

وتشهد ولاية كادونا وسائر أنحاء شمال غربي نيجيريا تزايداً في عمليات الخطف من أجل الفدية.