أميركا تهنىء زيلينسكي وتكرر دعمها القوي لوحدة أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها "تهنئ" الممثل فولوديمير زيلينسكي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، مكررة "دعمها القوي لسيادة ووحدة الأراضي" الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في بيان، إن انتخابات الأحد هي "انعكاس لديمقراطية نشطة بعد 5 سنوات من العدوان الروسي"، معتبرة أن الانتخابات جرت في أجواء "سلام وانفتاح"، وأن نتائجها "عكست إرادة الشعب".

وتابعت أورتاغوس: "نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب فولودومير زيلينسكي توصلاً إلى تحقيق الهدف المشترك للبلدين، المتمثل بقيام أوكرانيا آمنة، مزدهرة، ديمقراطية وحرة".

وكان زيلينسكي قد حقق فوزاً ساحقاً على خصمه الرئيس بترو بوروشنكو، حاصداً أكثر من 73% من الأصوات.