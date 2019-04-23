داعش يتبنى الهجمات الإرهابية الدامية في سريلانكا

تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجمات الدامية التي استهدفت سريلانكا، الأحد الماضي، وخلفت مئات الضحايا، حيث أعلن التنظيم تبنيه عبر وكالة "أعماق" التابعة له.

وكان متحدث باسم الشرطة السريلانكية قد أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرات إلى 310 قتلى.

وقال المتحدث روان غوناسيكيرا في بيان إن السلطات استجوبت في هذه المرحلة 40 شخصاً على خلفية التفجيرات التي نسبت إلى جماعة محلية هي "جماعة التوحيد الوطنية".

موضوع يهمك أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، في جنيف عن سقوط ما لا يقل عن 45 طفلاً بينهم طفل عمره 18 شهراً في الاعتداءات التي أوقعت ما... 45 طفلا وفتى على الأقل قتلوا في اعتداءات سريلانكا العرب و العالم

فيما أكد موفد العربية أن شرطة سريلانكا تحذر المواطنين عبر رسائل نصية من شاحنة مريبة بالعاصمة كولومبو.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر رفيعة، بأن الشرطة السريلانكية تحتجز سورياً، ضمن عدد من الموقوفين المحليين، للاستجواب فيما يتعلق بالهجمات الدامية التي ضربت عدة مناطق بالعاصمة كولومبو وخارجها، الأحد، مستهدفة كنائس وفنادق فاخرة.

من جهة أخرى، أظهر تحقيق أولي في الاعتداءات الدامية التي وقعت في سريلانكا وأودت بحياة أكثر من 300 شخص أنها جاءت "كرد انتقامي على هجوم كرايست تشيرش" في نيوزيلندا، وفق ما أعلن نائب وزير الدفاع الثلاثاء.

وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع روان ويجيورديني أمام البرلمان إن "التحقيقات الأولية كشفت أن ما حدث في سريلانكا (الأحد) كان رداً انتقامياً على الهجوم ضد المسلمين في كرايست تشيرش"، في إشارة إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا الشهر الماضي والذي راح ضحيته 50 قتيلاً .