فيديو جديد لأحد انتحاريي "الفصح الدامي" يدخل الكنيسة

ظهر فيديو جديد، التقطته إحدى كاميرات المراقبة، يتتبع أحد الانتحاريين الذين استهدفوا كنائس وفنادق في سريلانكا يوم "الفصح الدامي".

وكان مقطع آخر، أظهر أحد الانتحاريين بين الجموع لكنه لم يكن واضحاً لحظة دخول الإرهابي للكنيسة.

إلى ذلك، أعلن نائب وزير الدفاع السريلانكي أن تنظيمين متطرفين محليين أحدهما جماعة التوحيد الوطنية مسؤولان عن الهجمات الأخيرة

وكشف أن التحقيق أظهر أن اعتداءات سريلانكا رد انتقامي على هجوم "كرايست تشيرش" في نيوزيلندا.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر حكومية وعسكرية في سريلانكا أن الشرطة تحتجز مواطنا سوريا لاستجوابه بشأن الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق وأودت بحياة أكثر من 300 شخص.