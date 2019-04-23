محكمة فرنسية ترفض عودة متطرفين من سوريا

أعلنت أكبر محكمة إدارية في فرنسا رفضها طلب متطرفين فرنسيين في سوريا العودة إلى البلاد.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير قد غير موقف بلاده منذ فترة حين أعلن أن فرنسا تستعد لعودة عشرات المتطرفين الفرنسيين الذين اعتقلتهم القوات الكردية في سوريا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك مما يمثل تحولا في سياسة باريس بشأن هذه المسألة.

وتواجه فرنسا مثل دول أوروبية أخرى صعوبات بشأن كيفية التعامل مع المتطرفين وعائلاتهم والساعين للعودة من مناطق القتال في العراق وسوريا وكذلك الذين اعتقلوا بعد أن فقد داعش مساحات كبيرة من الأراضي.

وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية جان إيف لو دريان المقاتلين المتطرفين بأنهم "أعداء" يجب محاكمتهم إما في سوريا أو العراق.