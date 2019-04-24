زعيم كوريا الشمالية يأمل بقمة "ناجحة ومفيدة" مع بوتين

أعلن زعيم كوريا الشمالية، الأربعاء، كيم يونغ أون أنه يأمل بقمة "ناجحة ومفيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح كيم للتلفزيون الروسي في خاسان حيث عبر قطاره إلى داخل روسيا "آمل بأن تكون هذه الزيارة ناجحة ومفيدة وآمل بأنه خلال المحادثات ... سأتمكن من إجراء نقاشات مهمة بشأن حل مسائل في شبه الجزيرة الكورية وبشأن تطوير علاقاتنا الثنائية".

ووصل الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون الاربعاء إلى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي لعقد قمته الأولى مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وخرج كيم من قطاره المصفح قبل أن يسير على سجادة حمراء في محطة القطارات، وفق مشاهد بثها التلفزيون الروسي.